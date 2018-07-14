ولد عباس:حزب الأفلان يحارب ثقافة النسيان لدى الجزائريين

قال جمال ولد عباس الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أنّ الأفلان حارب الإستعمار وهو اليوم يحارب ثقافة النسيان.

وخلال لقاء جمعه اليوم السبت مع إطارات الحزب والمنتخبين المحليين بولاية عين الدفلى، تحدث ولد عباس عن شهداء المنطقة.

قائلا، أنّ تاريخ شهداء ولاية عين الدفلى والمناطق المجاورة تاريخ من كتب من ذهب نظير ما قدمته خدمة للثورة التحرير ونداءً للوطن.

وعاد ولد عباس للحديث على ما قام به رجال المقاومة وبخاصة مؤسسس الدولة الجزائرية الحديثة الأمير عبد القادر وعلي لبوانت وحسيبة بن بوعلي.