 ولد عباس: “الإنجازات”المحققة”بفضل”أموال البترول”وسياسية الرئيس بوتفليقة”

قال جمال ولد عباس أمين عام الأفلان،أن الجزائر عام 1999 عاشت أزمة متعددة في مختلف المجالات جعلت الجزائر في وضع صعب.

وكشف الأمين العام لحزب جبة التحرير الوطني،أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة له الفضل في ما حققته الجزائر على مدار سنوات حكمه.

قائلا،أن السياسة الرشيدة التي إتبعها في تسيير شؤون البلاد،بوأت الجزائر مكانة مرموقة بين دول الجوار والعالم أجمع.

وخلال لقاء تشاوري مع قيادة حزب حركة البناء قال امين عام الأفلان،أن كل ما تحقق كان بوفرة أموال وعائدات البترول وقرارت الرئيس الحكيمة.

وتحدث ولد عباس بإسهاب عن الإنجازات التي حققت طيلة 20 سنة،والتي قال أن الحزب أحصاها منذ حوالي 04 أشهر كاملة في شتى المجالات.