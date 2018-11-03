ولد عباس: “انتخاب بوشارب رئيسا للبرلمان هو تأكيد لخطاب الرئيس في سطيف”

أكد الأمين العام لجزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، أن انتخاب معاذ بوشارب رئيسا جديدا لمجلس الشعبي الوطني، هو تأكيد لخطاب الرئيس من سطيف، بإعطاء أمل لأجيال الإستقلال.

وقال ولد عباس اليوم السبت، خلال لقاءه المنتخبين المحليين للعاصمة: “اختيار بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، حدث سياسي هام جدا وموجه لجيل الإستقلال”.

وأضاف: “خلال الرئيس في سطيف طبقناه، اخترنا بوشارب 47 سنة وجامعي يعطي أملا لكل الجزائريين ولكل الأجيال لتسلم المشعل”.

وأكد ذات المتحدث، أن انتخاب بوشارب يعتبر إشارة قوية للجميع، موضحا انها سنة الحياة.