ولد عباس: بوتفليقة ساهم في توطيد العلاقة بين الجزائر والدول الإفريقية

أفاد جمال ولد عباس، الأمين العام لحزب الأفلان، أنّ علاقة الجزائر بالدول الإفريقية جيدة، ومستمرة عبر الزمن.

جاء هذا خلال ندوة ينظمها الأمين العام للحزب حول الرئيس بوتفليقة وإنجازاته الدبلوماسية في إفريقيا لمدة 60 سنة.

مشيرا إلى أن الثورة الجزائرية لها علاقة بإفريقيا منذ سنة 1960 لما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عمره 23 سنة.

وبعدها تم تقسيم الجزائر إلى 6 ولايات تاريخية وهي الأوراس، قسنطينة، القبائل، التيطري، الشرق والجنوب من بسكرة والأغواط.

مفيدا بأن الرئيس لما كان بعمر 23 سنة سافر إلى مالي وبالتحديد إلى غاو ، ثم إنتقل إلى باماكو وسيكوتو ثم غينيا.

من أجل توطيد العلاقة بين الجزائر ودول إفريقية وكافة الدول الجوار.