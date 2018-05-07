ولد عباس : بوتفليقة كافح وناضل حتى وصل إلى المصالحة الوطنية

قال الأمين العام للأفلان جمال ولد عباس، إنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، منذ استلامه مقاليد الحكم في الجزائر كافح وناضل حتى وصل إلى المصالحة الوطنية.

وفي كلمة له ألقاه خلال إشرافه على لقاء مع المكلفين بالإعلام في المحافظات، أوضح ولد عباس، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عندما تم انتخابه في 15 أفريل 1999 نظم في اليوم المقبل.

ندوة صحفية حضرها الإعلام الأجنبي، أين قدم 4 إلتزامات أمام العالم ، تعهد فيها بإخماد نار الفتنة وكذا إعادة الإعتبار إلى الجزائر.

وأكد ولد عباس، أن الرئيس كافح وناضل حتى وصل إلى المصالحة الوطنية وأخمد نار فتنة العشرية السوداء، حيث ساد الأمن والأمان في الجزائر.