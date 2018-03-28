ولد عباس: سيناريو 2004 لن يتكرر بالجزائر

قال الأمين العام لحزب الأفلان، جمال ولد عباس، أن أحداث سنة 2004 لن تتكرر بالجزائر بسبب ما أنجزه الرئيس.

مضيفا بأن العديد من الأطراف حاولت زعزعة إستقرار الجزائر خلال سنة 2004 غير أنهم لم ينجحوا في ذلك.

مؤكدا بأن أي شخص لديه طموح من أجل الإلتحاق بحزب آخر فله ذلك.

مشيرا إلى أن الحكومة ليست المسؤولة عن البحبوحة المالية، في سنة 2002 كان سعر البترول 145 دولار للبرميل.

ونزل إلى 35 دولار وهو ما أثر على البحبوحة المالية للبلاد وليست الحكومة.

حيث أن احتياطي الصرف في 2002 وصل إلى 276 مليار دولار.