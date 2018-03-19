ولد عباس: على النواب إستشارة قيادة “الأفلان” لدراسة مشاريع القوانين

دعا الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس، نواب الحزب بالبرلمان، بإستشارة القيادة حول مقترحات تعديل مشاريع القوانين

ولد عباس وخلال لقائه بنواب الحزب بالبرلمان اليوم، أكد أنه يجب على نواب الحزب العتيد تقديم اقترحاتهم لمتخلف مشاريع القوانين.

وذلك قبل عرضها على القطاعات المعنية بقبة البرلمان.

وأضاف ولد عباس، أن هناك 7 قوانين ستناقش خلال الأيام القادمة ويجب تقديم مقترحات النواب لإثرائها بالحزب وإعطاء الرأي.

مؤكدا أن المبادرات التي تقوم بها القياد بالحزب العتيد مستوحات من أفكار الرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وبرنامجه.

أجبر ولد عباس نواب الحزب بالبرلمان بغرفتيه بالحضور في دورة اللجنة المركزية القادمة.