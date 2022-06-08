ولد عباس مجددا أمام العدالة يوم 15 جوان

برمج القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية فساد جديدة بتاريخ 15 جوان الجاري.

ويتابع في هذه القضية وزير التضامن السابق جمال ولد عباس والذي يتعلق باختلاسه لاموال ضحايا الإرهاب التي تم تقديمها من طرف أمير الكويت للجزائر لإعانة عائلات و ضحايا الارهاب ،وكان استلام تلك الاموال المقدرة بأكثر من 40 الف دولار من قبل الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، إلا أنها بقيت مختفية، و تم توجيه الاتهام لوزير التضامن السابق جمال ولد عباس بسبب قيام هذا الاخير باختلاسها و الاستيلاء عليها بالتواطؤ مع متهمين آخرين، هذا وقد وجهت لهم تهم تتعلق بالفساد وهي اختلاس اموال عمومية و تبديد اموال عمومية و إساءة استغلال الوظيفة .

طالع أيضا:البرلماني السابق طليبة ونجلي الوزير جمال ولد عباس أمام القضاء مجددا

من المقرر أن يمثل أمام الغرفة الإستئنافية بمجلس قضاء العاصمة مجددا، البرلماني السابق المتهم الموقوف “بهاء الدين طليبة”. كما سيمثل إلى جانبه نجلي الوزير الأسبق جمال ولد عباس كل من “الوافي” و”اسكندر” المتابعين في ذات القضية.

وحسب مصادر عليمة، فإن إعادة برمجة القضية مجددا، بتاريخ 12 أفريل المقبل، جاء بعد قبول الحكمة العليا إجراءات الطعن بالنقض. من طرف هيئة دفاع المتهمين، ليحاكم طليبة ومن معه بتشكيلة جديدة .

كما يتابع المتهم “بهاء الدين طليبة” وباقي المتهمين بتهم تتعلق بالرشوة، وهي الوقائع التي تزامنت وترتيبات حزب الأفلان. حيث سعى المتهمون إلى الظفر بالمراتب الأولى ضمن قائمة الحزب العتيد.

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ولقد فتحت المصالح الأمنية تحقيقا إثر معلومة مؤكدة تفيد أن البرلماني السابق “بهاء الدين طليبة”، قد فاز بكرسيه في البرلمان. عن طريق دفع رشاوى بتواطؤ نجلي الوزير الأسبق جمال ولد عباس.

والجدير بالذكر أن غرفة الاستئناف بمجلس قضاء العاصمة، كانت قد أدانت المتهم بهاء الدين طليبة بـ7 سنوات حبسا نافذا. ونفس العقوبة للمدعو “اسكندر” ولد عباس، مع تأييد حكم بالبراءة في حق الوكيل العقاري المتهم “محمد حبشي”.

وأصدرت ذات الهيئة القضائية حكما غيابيا يقضي بمعاقبة المتهم الفار “الوافي ولد عباس” بـ20 سنة حبسا مع الأمر بالقبض الجسدي.

إلى جانب الإبقاء على نفس الغرامة المالية المقدرة بـ8 ملايين دينار مع مصادرة الأملاك. كما أيد المجلس الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في حق المتهم “بوشناق خلادي”.