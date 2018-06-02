ولد عباس.. نحن لا نتعامل مع الأقدام السوداء

قال الأمين العام للافلان انه ليس لديه اَي مشكل مع أويحيى كوزير أول، وأنه يعرفه منذ 1993.

وحول ما قاله عن الأقدام السوداء، ولد عباس رد على تصريحات الأمين العام للارندي.

وان الجزائر تتعامل معهم كفرنسيين وليس جزائريين سابقيين.

وقال انه لم يقصد التعامل مع الاقدام سوداء، بل قال كنت في افريقيا ووجد كثير الفرنسيين لهم قواعد اقتصادية بإفريقيا.

منهم من كانوا في الجزائر كأقدام سوداء.

و اردف ولد عباس ان مليون منهم ذهبوا الى فرنسا وكانت الجزائر تتعامل معاهم كفرنسيين وليس كاقدام سوداء.

وقال انه لا يعترف بهم ويتعامل معهم للعمل وليس كقدماء الجزائريين هو ما قصد به الوزير الاول.