ولد عباس: نحن نتحدث عن الإستمرارية وليس عهدة خامسة

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، أنه لا يتحدث عن العهدة الخامسة، وإنما عن الإستمرارية.

ولد عباس وخلال رده على أسئلة الصحفيين اليوم، قال إنّ مناضلي الحزب عبروا عن إرادتهم لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى.

لإستمرار ما تم إنجازه.

خصوصا وأن الهيآت الدولية، بما فيها الصندوق النقد الدولي “الأفامي”، اعترف بأن الجزائر بخير بفضل حكنة الرئيس.

وردّ ولد عباس حول جدل الحديث عن العهدة الخامسة بالقول:”أنه لم يتحدث عن العهدة الخامسة وإنما عن الإستمرارية”.

مؤكدا “أن قرار ترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة أخرى، هو مطلب مناضلي الحزب والقاعدة دوّن في وثيقة رسمية”.

للإشارة فقد أحال الأمين العام لحزب “الأفلان” ولد عباس مؤسسي ما يعرف بتنسيقية العهدة الخامسة، على لجنة الإنضباط.

باعتبار أن الحديث عن العهدة الخامسة هو من صلاحيات الرئيس بوتفليقة.