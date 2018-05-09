ولد عباس يصف عمارة بن يونس بـ “أغيول” والجاهل..و”الأمبيا” يرد:”أنت معقد”

بعدما وصفه ولد عباس بالجاهل.. عمارة بن يونس يردّ:

«أنت معقّد يا ولد عباس ولم تكــن يومــا من مساندي الرئيس بوتفليقة»

«لا تنسى أن الرئيس ترشّح حرا طيلة عهداته الرئاسية»

وصف رئيس حزب الحركة الشعبية، عمارة بن يونس، الأمين العام للحزب العتيد جمال ولد عباس، بالشخص المعقّد، والذي لم يكن يوما مساندا تاريخيا لرئيس الجمهورية، وذلك في ردّه على تهجّم الأمين العام لـ«الأفلان» عليه في آخر ندوة صحافية له، وصفه فيها بالجاهل كما ذهب إلى حد تشبيهه بـ «آغيول».

وجاء في بيان الحركة الشعبية الجزائرية، أن ولد عباس أطلق تصريحا غير مسؤول ومهين، وهو الكلام الصادر عن شخص معقّد، لأنه لم يكون يوما مساندا تاريخيا لرئيس الجمهورية، فقام المدعو جمال ولد عباس بالردّ واصفا رئيس الحركة بالجاهل وبأوصاف أخرى لا تسمح أخلاقهم ولا مستواهم السياسي بإعادة ذكرها.

وحسب البيان الذي تحوز النهار على نسخة منه، فإن رئيس الحزب عمارة بن يونس أكد خلال اجتماع المجلس الوطني مواقف الحزب تجاه الوظيفة الرئاسية، معتبرا رئيس الجمهورية يعلو كل الأحزاب السياسية وهو بالتالي رئيس جميع الجزائريين، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اختار بنفسه أن يتقدم كمرشّح حر خلال عهداته، مضيفا أن هذا ما يجهله ولد عباس على ما يبدو أو يريد أن يتجاهله.

وذكر بيان الحزب أن عمارة بن يونس لم يذكر أبدا حزب «الأفلان» أو على الأقل أمينه العام، كما راح يردّ على ما سمّاه بالاعتداء غير المبرر والفلكلوري والمهين من شخص تائه سياسيا، مضيفا أن الحركة الشعبية تفرّق بين هذا الأمين العام وجميع إطارات ومناضلي حزب جبهة التحرير الوطني، والذي يجدد احترام وصداقة الحزب له، كما أكد الحزب أن جميع إطارات ومناضلي الحركة الشعبية يستنكرون هذا التصرف الغريب عن أخلاق الحزب العتيد.