ولد عباس يلتقي رؤساء اللجان الإنتقالية.. للتحضير لإنتخابات مجلس الأمة

التقى الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عاس مع رؤساء اللجان الانتقالية لولايات البويرة، المدية، تيزي وزو وبجاية.

حيث تم التطرق الى التحضيرات لانتخابات التجديد النصفي لإنتخابات مجلس الأمة المقررة نهاية شهر ديسمبر المقبل.

وفي هذا الإطار أكد جمال ولد عباس، على ضرورة التحضير الجيد لهذا الموعد الهام الذي يسبق الإنتخابات الرئاسية،

وهذا من خلال عقد جمعيات عامة وتمكين الجميع من حق الترشح للإنتخابات الأولية،

مضيفا أن الديمقراطية تقتضي أن يمر كل المترشحين عبر الجمعيات العامة والتي بدورها تفرز عن المترشح عبر الانتخاب.