ولد علي: “سنعقد اجتماعا طارئا لدراسة استقالة بن شيخة”

أكد رئيس شبيبة القبائل، الهادي ولد علي، بأن إدارة الفريق ستعقد اجتماعا طارئا، من أجل دراسة الاستقالة التي تقدم بها المدرب عبد الحق بن شيخة.

وكان بن شيخة، قد فاجأ الجميع، مساء أمس الجمعة، بإعلان استقالته من تدريب “الكناري” عقب التأهل إلى الدور 16 من كأس الجزائر، على حساب المضيف ترجي قالمة. بسبب الانتقادات التي تلاحقه بعد كل لقاء، سواء فاز الفريق أو تعادل.

وعن استقالة بن شيخة، قال ولد علي: “بن شيخة أعلن في ندوة صحفية بعد الفوز في الكأس. عن استقاله، هذا قرار شخصي، وأؤكد لكم أنه لم يخبر أحدا به في الإدارة”.

وواصل رئيس الشبيبة في تصريحات خص بها “النهار” اليوم السبت: “الآن الإدارة ستعقد اجتماعا طارئا، من أجل دراسة الوضع واتخاذ القرار”.

قبل أن يستدرك وزير الشباب والرياضة الأسبق: “شخصيا صُدمت بتصريحات بن شيخة، التي حملت عبارات في غير محلها”.

وختم رئيس الشبيبة: “أنصار أي فريق ينتظرون أن يكون فريقهم في القمة ويلعب الأدوار الأولى.. الشبيبة لابد أن تنافس على الألقاب. ومطالب الأنصار أمر عادي، يجب العمل من أجل أن يعود الفريق لمكانته الحقيقية”.