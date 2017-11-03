ولد علي متفاجئ لإستبعاد مبولحي من الخضر

الرياضة
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ولد علي متفاجئ لإستبعاد مبولحي من الخضر
بقلم كريم.تيغرمت

أبدى وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، إستغرابه لإستبعاد الناخب الوطني رابح ماجر، لمبولحي، مثمنا في الوقت ذاته عودة جابو.

وصرح ولد علي: “تفاجئت لإستبعاد رايس وهاب مبولحي، لكن يبقى القرار الأول والأخير بيد الناخب الوطني وطاقمه الفني”.

أما بخصوص جابو فصرح ولد علي:”عودة جابو أمر ممتاز، لأنه لاعب معروف بالإنظباط والإستقرار، ويقدم موسم رائع مع وفاق سطيف”.

وجاء تصريح الوزير ولد علي، على هامش إشرافه اليوم على إنطلاق المؤتمر الإفريقي للرياضة والعمل، بمركز تحضير النخب الرياضية بالسويدانية.

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