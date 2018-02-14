ولد علي: “ملاعب تيزي وزو براقي ووهران ستسلم نهاية 2018”

أكد وزير الشباب والرياضة الهادي ولد علي، أن إستلام الملاعب الثلاثة لتيزي وزو، براقي ووهران، سيكون مع نهاية السنة الجارية2018.

وصرح الهادي ولد علي، للإذاعة الوطنية: “من خلال وقوفنا على سير الأشغال في هذه الملاعب، بإمكاننا توقع إستلامها نهاية 2018”.

أما فيما يخص ملعب الدويرة، صرح ولد علي: “ملعب الدويرة، يعرف تأخرا كبيرا في الأشغال، ويتطلب على الأقل سنتين لإستلامه”.

من جهة أخرى تحدث الوزير عن تحضيرات الألعاب الإفريقية: “الحكومة ساهمت لتحظير هذه التظارة من خلال تقديم الدعم المالي اللازم لإنجاحها”.

وأضاف: “أتوقع نجاح هذه التظاهرة، وإحراز العديد من الميداليات، بالنظر لمردود رياضيينا في مختلف المنافسات الدولية الماضية، التي وقفنا عليها”.

وجاءت هذه المداخلة للوزير الهادي ولد علي، بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، أين أبرز دور هذه الأخيرة في ترقية الرياضة الجزائرية.