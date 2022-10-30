ولي العهد الأردني يترأس وفد بلاده المشارك في القمة العربية

سيترأس الأمير حسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الوفد الأردني المشارك في الدورة الـ31 للقمة العربية التي ستحتضنها الجزائر يومي 1و2 نوفمبر.

وذلك حسب بيان للديوان الملكي الهاشمي، حيث جاء فيه:

“مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، يترأس سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الحادية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في الجزائر يوم الثلاثاء”.