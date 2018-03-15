ولي العهد السعودي : إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل نفس الشيئ

أفاد موقع “الرياض” السعودي اليوم الخميس، أن ولي العهد السعودي الأمير، محمد سلمان بن عبد العزيز قال

إذا طورت إيران قنبلة نووية سنفعل الشيئ نفسه وفي أقرب وقت ممكن.

وأكد ولي العهد السعودي من خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مه قناة “سي بي أس” الأمريكية، أن بلاده لا تسعى للحصول على أسلحة نووية

ولكن إذا طورت إيران قنبلة نووية ستفعل نفس الشيئ.

وأضاف الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن إيران ليست منافسة للسعودية

وأن الجيش الإيراني ليس من الجيوش الـ 5 الأوائل على مستوى العالم الإسلامي على حد قوله.