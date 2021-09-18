ولي العهد السعودي يُعزي في وفاة الرئيس السابق بوتفليقة

بعث ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم السبت، برقية تعزية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وجاء في البرقية:” تلقيتُ ببالغ الحزن نبأ وفاة فخامة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية السابق ـ رحمه الله ـ وأبعث لفخامتكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب “.