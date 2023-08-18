ولي عهد السعودية يستقبل وزير الخارجية الإيراني

استقبل الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في جدة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، استعرض الطرفان خلال الاستقبال العلاقات بين الرياض وطهران. والفرص المستقبلية للتعاون بينهما وسبل تطويرها.

كما ناقش ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الإيراني “تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها”.

ووصفت قناة “برس تي في” الإيرانية الرسمية الاجتماع أنه “مؤشر على نمو العلاقات بين إيران والسعودية”.