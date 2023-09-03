ترأسا الوزراء محمد عبد الحفيظ هني وزير الفلاحة التنمية الريفية رفقة يوسف شرفة وزير النقل، اليوم الأحد ، بمقر الوزارة ،اجتماعا تنسيقيا بخصوص عملية نقل الحبوب، البقوليات الجافة ومادة الحليب من الموانئ.

وذلك بهدف توضيح الرؤية الجديدة بالنسبة إلى إستراتيجية القطاعين، تم خلاله مناقشة

و دراسة عدة مسائل وملفات مشتركة.

وحسب بيان وزارة الفلاحة، فلقد تم هذا الاجتماع، بحضور إطارات من القطاعين و مدراء الموانئ على المستوى الوطني.

بالإضافة الى ممثل المديرية العامة للجمارك، وممثل وزارة التجارة وترقية الصادرات والمدير العام لشركة لوجي ترونس والمدير العام للديوان المهني للحبوب (OAIC) والمدير العام للديوان الوطني للتغذية الأنعام (ONAB) .

وخلال هذا اللقاء قدم الوزراء عرضا مفصلا حول تعزيز السلسلة اللوجستية، فيما يخص عمليات النقل،حيث اتخذت كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحل كل الصعوبات التي تواجهها.

وحسب البيان، فإن الهدف الأساسي لهذا الاجتماع هو ضمان تفريغ البواخر في أجال زمنية مقلصة من أجل تجنب تشبع الموانئ بالبواخر، و كذا تقليص مدة انتظار السفن العالقة بالسواحل

و الاستغلال الأمثل والمتوازن لجميع الموانئ الوطنية.

و في هذا الشأن، تم إنشاء خلية يقظة ومراقبة لضمان عمليات معالجة البواخر بالموانئ في أفضل الظروف و هذا 7 أيام/7 و 24 سا/24.