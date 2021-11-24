وهران: إجلاء 5 عائلات من بناية قديمة انهارت أدراجها بحي قمبيطة
أجلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، في حدود الساعة 03 ساعة و 55 دقيقة صباحا من نهار اليوم الأربعاء. 5 عائلات من بناية قديمة انهارت أدراجها بحي قمبيطة.
وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة. على مستوى رقم 18 شارع إبن الطفيل بحي قمبيطة بلدية ودائرة وهران. من أجل حادث تمثل في إنهيار للأدرج المتواجدة بين الطابق الثالث والطابق الرابع لبناية قديمة النشأة. متكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق.
ومباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة توجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان. أين تم اخراج خمسة عائلات كانوا محصورين بالطابق الرابع مع عدم تسجيل أية خسائر بشرية.
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اندلاع حريق بمخزن لمصنع كوكا كولا بوهران
سجلت وحدات الحماية المدنية في وهران اندلاع حريق بمصنع كوكا كولا بلدية ودائرة وادي تليلات وبالتحديد على مستوى مستودع التخزين. كما تم التحكم فيه مباشرة بفضل التدخل السريع للحماية مباشرة بعد تلقيهم نداء النجدة.
وحسب الحماية، فإن الحادث لم يخلف أي خسائر بشرية ولا مادية معتبرة.
ومن جهة أخرى، قامت ذات المصالح بـ719 تدخلا سمحت بإخماد 448 حريق منها منزلية صناعية وحرائق مختلفـة. أهمها في ولاية الجزائر حيث سجلت 69 تدخل إثر نشوب 45 حريق.
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إنقاذ عائلة بأكملها تعرضت للإختناق بسبب الغاز
تمكنت وحدات الحماية المدنية، من إنقاذ 4 أشخاص بعد تعرضهم للاختناق جراء استنشاقهم الغاز في وهران. كما تدخلت الحماية في حدود الساعة الحادية عشر، و7 دقائق صباحا في عين البيضاء بحي 2700 مسكن بعين البيضاء بلدية ودائرة السانيا.
وتوجهت الحماية المدنية لولاية وهران، إلى عين المكان، أين تم إنقاذ أربعة أفراد من عائلة واحدة. حيث يتعلق الامر بالأم 50 سنة وابنتيها 13 سنة، 5 سنوات والإبن 13 سنة. كما وقع الحادث جراء استنشاق الضحايا غاز أول أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكنهم العائلي.