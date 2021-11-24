وهران: إجلاء 5 عائلات من بناية قديمة انهارت أدراجها بحي قمبيطة

أجلت مصالح الحماية المدنية لولاية وهران، في حدود الساعة 03 ساعة و 55 دقيقة صباحا من نهار اليوم الأربعاء. 5 عائلات من بناية قديمة انهارت أدراجها بحي قمبيطة.

وتدخلت وحدات الحماية المدنية لولاية وهران مدعومة بفرقة التدخل في الأماكن الصعبة والوعرة. على مستوى رقم 18 شارع إبن الطفيل بحي قمبيطة بلدية ودائرة وهران. من أجل حادث تمثل في إنهيار للأدرج المتواجدة بين الطابق الثالث والطابق الرابع لبناية قديمة النشأة. متكونة من طابق أرضي وأربعة طوابق.

ومباشرة بعد تلقيها لنداء النجدة توجهت إسعافات الحماية المدنية إلى عين المكان. أين تم اخراج خمسة عائلات كانوا محصورين بالطابق الرابع مع عدم تسجيل أية خسائر بشرية.

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