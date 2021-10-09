وهران: إنطلاق الدورة التكوينية الجهوية في مجال التسيير المؤسساتي

إنطلقت صباح اليوم السبت فعاليات الدورة التكوينية الجهوية في مجال التسيير المؤسساتي لفائدة مدراء غرف الصناعة التقليدية والحرف لولايات الغرب بولاية وهران. وينظم هذه الفعاليات غرفة الصناعة التقليدية والحرف وهران وبالتنسيق مع مديرية السياحة والصناعة التقليدية.

ويشارك في هذه الدورة التكوينية 15مديرا، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 14 أكتوبر الجاري. وتحت إشراف خبراء أجانب في مجال تسيير المشاريع، وأساتذة مكونين معتمدين من طرف المكتب الدولي للشغل. بالإضافة إلى مكونين معتمدين في مجال التسيير المالي و الإتصال والتواصل.

وتهدف هذه الدورات التكوينية إلى مرافقة الإطارات المسيرة للمؤسسات التابعة لقطاع الصناعة التقليدية و الحرف في أداء مهامهم. وذلك من خلال تعزيز وتطوير قدرات التسيير وإكتساب مهارات وأدوات جديدة.

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