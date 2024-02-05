وهران.. افتتاح الصالون الوطني للسيارات ولواحقها “باهية أوتو”

افتتح، اليوم الاثنين، بقصر المعارض لحي “المدينة الجديدة” لوهران الطبعة الأولى للصالون الوطني للسيارات ولواحقها “باهية أوتو”. بمشاركة أزيد من 40 شركة تنشط في مختلف المجالات ذات الصلة بالسيارات وسط إقبال كبير من المواطنين.

وتسجل هذه التظاهرة المنظمة على مدار خمسة أيام تحت شعار “أفاق وتحديات”. بمبادرة من شركة “ايفن برو” حضور ست علامات للسيارات المعتمدة بالجزائر. وشركات مختصة في صناعة قطع الغيار إلى جانب عدد من المؤسسات البنكية وشركات التأمين.

وأكد والي وهران سعيد سعيود في تصريح إعلامي على هامش إشرافه على مراسم الإفتتاح أن هذا الصالون يعد الثاني من نوعه. الذي تحتضنه عاصمة الغرب الجزائري، لافتا إلى أن المعرض يقدم أكثر من 11 نوعا من السيارات من مختلف العلامات.