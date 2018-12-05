وهران.. افتتاح مسجد “الأمير عبد القادر” الجمعة المقبل

سيتم تدشين مسجد “الأمير عبد القادر” الكائن بحي “فلاوسن” بوهران يوم الجمعة المقبل الذي يتزامن مع آخر يوم من شهر ربيع الأنوار.

وتم انجاز المسجد التحفة من طرف الشركة التركية توسيالي كهبة منها إلى ولاية وهران.

و يتربع على مساحة 1.4 هكتار ويتسع لـ 5000 مصلي.

وتكتسي قبة المسجد حلة جميلة لنقوش وزخارف تضمنت أسماء الله الحسنى وأسماء بعض الصحابة.

التي جمعت بين النمط المغاربي والتركي دامت شهرين من قبل محترفين في هذا المجال.

ويقع هذا المرفق بمحاذاة الطريق الوطني رقم 4 عند مدخل مدينة وهران وتم تجهيز قاعات الصلاة وفق شكل هندسي و نمط عمراني مميز.

وتم افتتاح في الخامس من جويلية المنصرم بمحاذاة المسجد حديقة عمومية بتجهيزات للراحة وأخرى لممارسة الرياضة.

كإمتداد لهذا المسجد الذي سيكون ثاني أكبر الصروح الدينية بوهران بعد المسجد القطب “عبد الحميد ابن باديس” الذي تم إفتتاحه في سنة 2015.