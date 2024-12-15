وهران: الإطاحة بشبكة لتهريب المهاجرين عبر البحر

تمكنت مصالح الأمن الوطني، من الإطاحة بشبكة إجرامية دولية منظمة مختصة في تهريب المهاجرين عبر البحر في وهران وتوقيف 21 شخصا.

وحسب ذات المصالح، تمت العملية بالتنسيق مع وحدات الجيش الوطني الشعبي للناحية العسكرية الثانية بوهران.

وحاءت العملية إثر استغلال معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بالتدبير والتحضير لتهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر البحر.

ومكنت التحريات الميدانية من توقيف المشتبه فيهم وإجهاض مخططهم الإجرامي. حيث تم توقيف 21 شخصا وحجز 7 قوارب وضبط 8 مركبات سياحية ودراجتين.

كما تم حجز 264 مليون سنتيم بالعملة الوطنية، و1200 يورو، وضبط تجهيزات حساسة ومعدات خاصة بالإبحار.