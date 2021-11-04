وهران: الإطاحة بمهرب وحجز أكثر من 14 ألف قرص مهلوس

تمكنت فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية وهران، من وضع حد لمروج خطير ينشط ضمن شبكة إجرامية منظمة. وتختص هذه الشبكة الإجرامية في التهريب الدولي للمواد الصيدلانية ذات تأثير أقراص مهلوسة .

وحسب المديرية العامة للأمن الوطني، أسفرت هذه العملية عن حجز 14470 كبسولة من من المهلوسات، من نوع “بريغابلين” مجهزة للتهريب. كما تم ضبط مركبة كانت تستعمل في عملية تهريب هذه السموم.

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تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية جيجل، من وضع حد لنشاط مشبوه لأحد الأشخاص. حيث قام هذا الأخير البالغ من العمر 30 سنة، بتحويل محله التجاري الكائن وسط مدينة جيجل. إلى مكان سري لممارسة الدعارة واستغلاله في حيازة وترويج المؤثرات العقلية.

وأمام التحركات التي بات يعرفها المتجر، تحوّل الحي إلى مكان مشبوه يقصده أشخاص غرباء أثار الغضب والرعب وسط السكان.

وفور وصول هذه المعلومات إلى عناصر الشرطة، سارع أفراد الفرقة الجنائية للشرطة القضائية إلى فتح عملية بحث وتحرٍ . ومتابعة سرية للموقع مع رصد كل التحركات به، وهو ما أسفر في وقت قياسي عن تحديد هوية أحد المشتبه فيهم.

ويتعلق الأمر بثلاثيني مستأجر المحل، الذي أخذ من تجارته واجهة للتستر عن أفعاله المشينة والنشاط الحقيقي لشبكته. وبعد اتخاذ مختلف الإجراءات المعمول بالتنسيق مع عناصر الشرطة، قبل القيام بمداهمة المحل وتوقيف مستأجره برفقة 3 أشخاص آخرين. بينهم امرأة، تتراوح أعمارهم بين 30 و33 سنة، بعدها تم تفتيش منزل المشتبه فيه الرئيسي. أين تم حجز ما يزيد عن 1400 قرص مهلوس، بالإضافة إلى بندقيتي صيد بحري ومبلغ مالي.

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