وهران: الإيقاع بمجوهراتي مزيّف سرق صندوقا من الذهب

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول بولاية وهران من الإطاحة بسارق مجوهرات يبلغ من العمر 21 سنة. تورط في الاستيلاء على كمية تقدر بأكثر من 235غ من المجوهرات.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تم إسترجاع 183غ منها. وجاءت العملية بعد شكوى تقدم بها ضحية، تفيد تعرضه لسرقة صندوق به مجموعة من المجوهرات من قبل بائع غير شرعي بالمدينة الجديدة.

كما باشرت ذات المصالح تحرياتها الميدانية، اين تمكنت من تحديد هوية ومكان تواجد المتورط. ليتم بعد خطة محكمة التنفيذ من الإيقاع به على مستوى حي الصديقية. كما تم إسترجاع كمية من المجوهرات المسروقة من المعدن النفيس بوزن 183.6 غرام.

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وهران: تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية

تمكنت عناصر من الأمن الحضري الأول بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تزوير العملة الوطنية تورط فيها 4 أشخاص.

وتتراوح أعمار الموقوفين ما بين 26 و33 سنة من بينهم مسبوقين قضائيا. أين تم ضبط بحوزتهم 350 ورقة نقدية من فئة 2000 دج بقيمة 70 مليون سنتيم. إلى جانب مبلغ من العملة الحقيقية يقدر بـ 73520 دج.

كما تم في نفس السياق حجز معدات تزوير متمثلة في 3 طابعات آلية، شاشتي عرض، وحدتين مركزيتين و7 علب للأوراق البيضاء. بمجموع 35 علبة تحوي 5000 ورقة بيضاء.

كما جاءت العملية بناء على معلومات تفيد قيام أحد المتورطين في الشبكة يتداول أوراق نقدية مزوّرة بولاية وهران. لتباشر ذات العناصر تحرياتها بإقليم وهران بحي سان انطوان. أين تم حجز بحوزتهم 11 ورقة نقدية مشبوهة وسلاح أبيض.

بالمقابل واستكمالا للتحقيقات وبعد تمديد الاختصاص، وأخذ إذن بالتفتيش تم الإيقاع بباقي أفراد الشبكة وحجز 303 ورقة نقدية من فئة 2000دج.