وهران: الاطاحة بشبكة إجرامية و حجز 72 غرام كوكايين
تمكنت عناصر أمن دائرة بئر الجير بولاية وهران من الاطاحة بشبكة اجرامية وحجز كمية من المخدرات.
وفي هذا السياق تمكنت ذات المصالح من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المتاجرة، قضية الاتجار بالقنب الهندي والكوكايين.
بالاضافة الى إنشاء محل لممارسة الرذيلة باستغلال القصر، تم الإيقاع خلالها بـ 8 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و46 سنة من بينهم قصر.
كما تم حجز 1 كلغ و 133 غ قنب هندي، 72 غ كوكايين، اضافة الى مبلغ من عائدات الترويج من العملة الوطنية قدره 50 مليون سنتيم و100 اورو. الى جانب 8 هواتف نقالة، أسلحة بيضاء محظورة و3 مركبات.
كما تمت العملية النوعية لذات العناصر ، استغلالا لمعلومات تفيد بترويج مخدرات باقليم بلدية بئر الجير.
حيث و بعد عمليات مراقبة وترصد لتحركاتهم بمساكنهم الذي حولوها إلى أوكار للتخزين والبيع، تم مداهمتها بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أين تم توقيفهم.
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وهران: حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر
كما تمكنت عناصر من فصيلة المساس بالممتلكات التابعة للفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية وهران، من حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر كانت مخبئة داخل مستودع.
وفي هذا السياق تمكنت ذات العناصر من وضع حد لمروج مشروبات كحولية في الأربعينيات من العمر اتخذ من مستودع مخزنا سريا لها.
كما تمت العملية النوعية لذات العناصر استغلالا لمعلومات تفيد بتواجد مجموعة من المركبات المخفية بذات المرآب.
ليتم بعد عمليات مراقبة حثيثة وإستصدار إذن بالتفتيش من قبل وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران من الايقاع بالمهم في قضية الحال.
وضبط داخل المرآب كمية معتبرة من المشروبات الكحولية قدرت بــ 18 الف و687 قارورة خمر من مختلف الأنواع والأحجام.
إلى جانب مبلغ 85 مليون سنتيم من عائدات المتاجرة قدره 85 مليون سنتيم.
وهران: ضبط أكثر من 4 غ كوكايين وحبوب إكستازي بمسكن مروّج في عين الترك
كما تمكنت عناصر من امن دائرة عين الترك بوهران من الاطاحة بمروج مخدرات صلبة ومؤثرات عقلية. في الـ 37سنة من العمر ومسبوق قضائي ضبطت بحوزته أكثر من 4 غ كوكايين و78 قرص إكستازي.
وهي العملية التي تمت بعد معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بترويج هذه السموم. انطلاقا من مسكنه الذي حوله كوكر للتخزين قبل ترويجها.
وفي هذا السياق، و بعد تحريات واسعة وعمليات ترصد لتحركاته واستصدار إذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. بالتفتيش لمسكنه.
تم حجز بغرفة نومه اقراص اكستازي مختلفة الانواع و10 أكياس بلاستيكية صغيرة. تحتوي على مسحوق ابيض على شكل كبسولات من الكوكايين.
إلى جانب مبلغ 8 آلاف دج من عائدات الترويج، سلاح ابيض محظور وقارورة غاز مسلية للدموع.