وهران: الاطاحة بشبكة إجرامية و حجز 72 غرام كوكايين

تمكنت عناصر أمن دائرة بئر الجير بولاية وهران من الاطاحة بشبكة اجرامية وحجز كمية من المخدرات.

وفي هذا السياق تمكنت ذات المصالح من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تهريب المتاجرة، قضية الاتجار بالقنب الهندي والكوكايين.

بالاضافة الى إنشاء محل لممارسة الرذيلة باستغلال القصر، تم الإيقاع خلالها بـ 8 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين 21 و46 سنة من بينهم قصر.

كما تم حجز 1 كلغ و 133 غ قنب هندي، 72 غ كوكايين، اضافة الى مبلغ من عائدات الترويج من العملة الوطنية قدره 50 مليون سنتيم و100 اورو. الى جانب 8 هواتف نقالة، أسلحة بيضاء محظورة و3 مركبات.

كما تمت العملية النوعية لذات العناصر ، استغلالا لمعلومات تفيد بترويج مخدرات باقليم بلدية بئر الجير.

حيث و بعد عمليات مراقبة وترصد لتحركاتهم بمساكنهم الذي حولوها إلى أوكار للتخزين والبيع، تم مداهمتها بإذن من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن أين تم توقيفهم.

طالع أيضا:

وهران: حجز أكثر من 18 ألف قارورة خمر