وهران.. الحبس المؤقت لـ 9 أشخاص قاموا بتهريب أزيد من 730 كلغ من القنب الهندي

أودع قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بوهران 9 أشخاص رهن الحبس المؤقت بتهمة تكوين جماعة إجرامية منظمة لتهريب المخدرات.

أوضح بيانٌ لنيابة الجمهورية لدى محكمة وهران أنه تم يوم 20 أفريل 2025 ضبط كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي وزنها 730 كغ و560 غرام كانت موجهة للاستلام بمدينة وهران. ليتم تغيـير وجهتها إلى مدينة باتنة التي تمت بها عملية الحجز.

العملية قامت بها الضبطية القضائية التابعة للمركز العملياتي الجهوي لأمن الجيش بالناحية العسكرية الثانية. واستمرارا في التحقيق الإبتدائي تم حجز مبلغ مالي معتبر و6 مركبات من مختلف العلامات.

كما مكنت العملية من توقيف 9 أشخاص هم: (ب خ)،(م ر)،(ع أب)،(م ص)،(ص ح )،(خ ع)،(خ خ أ)،(خ ع )،(خ خ ). تم تقديمهم بتاريخ 29 أفريل 2025 ثم أحيلوا على قاضي التحقيق.

المتهمون وجّهت لهم تهم الاستيراد والحيازة والنقل والتخزين والحصول على المخدرات قصد وضعها للبيع بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة والتهريب على درجة من الخطورة تهدد الصحة العمومية.

وبعد سماع المعنيين من طرف قاضي التحقيق أمر بوضعهم رهن الحبس المؤقت.