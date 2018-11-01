وهران.. السيول تغرق العديد من المنازل والحماية المدنية تتدخل

تسببت الأمطار المتساقطة منذ أمس الأربعاء بولاية وهران في سيول اغرقت الكثير من المنازل.

وجندت وحدات الحماية المدنية بوهران إمكانيات هامة لعمليات امتصاص المياه الراكدة بعد تهاطل أمطار غزيرة.

والعمل جاري بحي 5100 مسكن في بلقايد ببلدية بئر الجير لإزالة المياه الراكدة التي شكلت بركة كبيرة.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية على مستوى بلدية السانيا التي تسببت ركود المياه بها إلى عرقلة كبيرة في حركة المرور.

وقد تم تسجيل إثر الأمطار الغزيرة عدة نقاط سوداء عبر الطرقات من بينها بلدية سيدي الشحمي.

خاصة على مستوى إحدى مناطق البناء الفوضوي، أين تنقلت فرقة من فرق الحماية المدنية لضخ المياه.

مصالح الحماية المدنية قامت بعدة تدخلات لضخ المياه على مستوى المساكن ببلدية بوفاطيس.

حيث تم تقديم المساعدة لعائلتين تقطنان على مستوى إحدى المزارع.

كما عرفت حركة المرور على مستوى بلدية بئر الجير، صعوبات خاصة الطرقات الواقعة على مستوى حي 1500 مسكن.

حيث تراكمت مياه الامطار بسبب أشغال حفر شبكات صرف المياه التي لا تكاد تنتهي.