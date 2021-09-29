وهران: الفريق شنقريحة يشرف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب “الردع 2022”

قام رئيس أركان الجيش الوطني، الفريق السعيد شنقريحة، بالإشراف على تنفيذ تمرين تكتيكي مركب “الردع2022”.

ويقوم الفريق شنقريحة، بزيارة عمل وتفقد لليوم الثاني على التوالي، إلى الناحية العسكرية الثانية في ولاية وهران.

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وقام، أمس الفريق شنقريحة،بالقاعدة البحرية مرسى الكبير،رفقة اللواء محفوظ بن مداح، قائد القوات البحرية،بتفتيش الوحدات العائمة على متن سفينة حربية. وعقب ذلك، تابع الفريق عرضا قدمه قائد الواجهة البحرية الغربية حول هذه القاعدة الاستراتيجية ومهامها الرئيسية.

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