وهران: تأجيل افتتاح المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي

أعلنت محافظة المهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي، اليوم الأحد، عن تأجيل موعد افتتاح فعاليات الطبعة الرابعة عشر للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي إلى يوم الـ19 أوت الجاري.

وحسبما أفاد به بيان للمحافظة، أنه وتبعا لقرار وزير الثقافة والفنون، زهير بللو. والمتعلق بتأجيل جميع الفعاليات الاحتفالية المبرمجة على مستوى الوطني. وبناء على قرار الحداد الوطني إثر الحادث الأليم (سقوط حافلة بوادي الحراش بالجزائر العاصمة يوم الجمعة الماضي). تم تأجيل السهرة الافتتاحية للمهرجان الثقافي الوطني لأغنية الراي بيوم واح.، لينتقل موعدها من الـ18 إلى الـ19 أوت 2025 على الساعة العشرة ليلا. وذلك في نفس المكان، أي مسرح الهواء الطلق “حسني شقرون ” بمدينة وهران.