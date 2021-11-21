وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية وحجز مسدس وقلادة ماسونية

تمكنت مصالح الدرك الوطني، في وهران، من حجز مسدس وقلادة ماسونية بحوزة شبكة نصب وتنظيم رحلات حرڨة بوهران، في عملية نوعية.

وفي التفاصيل، تمكن عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بوهران من الايقاع بشبكة اجرامية دولية. وتختص الشبكة الإجرامية، في النصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تقوم الشبكة بتنظيم رحلات إبحار غير شرعي انطلاقا من شواطئ عين الترك بوهران. وتم خلال العملية، توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 30 و40 سنة.

هذا وتمت هذه العملية استغلالا لشكوى أحد الضحايا، حيث سلب منه أكثر من 100 مليون سنتيم. لشراء بذور تدعى “drt Santa” يتم استخلاص زيتها في صناعة بعض الادوية ومستحضرات التجميل بمخابر دولية.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم توقيف 3 متورطين. كما أسفرت عملية تفتيش منازلهم عن حجز سيارة من نوع 208. بالإضافة إلى أكثر من 22 مليون سنتيم إلى جانب 400 بذرة مجهولة النوع والمصدر.

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وقادت التحقيقات الموسعة إلى اكتشاف تورط الشبكة أيضا في تنظيم رحلات ابحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. كما تم حجز زورق مزود بمحرك ماركوري بقوة 115 حصان، وكذا مسدس آلي من الصنف السبع، وقلادة وخاتم بها رمز الماسونية.

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