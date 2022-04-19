وهران تهتز على جريمة قتل ثلاثيني سويعات قبل الإفطار

اهتزت زوال اليوم مدينة وهران على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب يبلغ من العمر 37 سنة طعنا بسلاح ابيض على مستوى القلب بحي كناستال.

التحريات الموسعة التي باشرتها مصالح الأمن فور إبلاغها وتتقلها إلى مسرح الجريمة أفضت إلى القاء القبض في ظرف قياسي على المتورطين في قتل الضحية.

واللذان يبلغان من العمر 30 و43 سنة على التوالي والتحقيقات لاتزال متواصلة للوقوف على ملابسات الجريمة البشعة التي وقعت سويعات قبل الإفطار.

طالع أيضا: حجز أكثر من 3 طن أحشاء البقر متعفن في وهران

تمكن أعوان الرقابة للجنة الصحة والنظافة العمومية، من حجز كميات كبيرة من أحشاء البقر المتعفن والذي تنبعث منه رائحة جد كريهة. كما تم العثور –حسب منشور منظمة حماية المستهلك- في المكان على ماء حفظ الجثث.

وحسب المنظمة، فإن كمية المحجوزات بلغت 3 طن من أحشاء البقر مع تعفن ورائحة كريهة. كما تمت العملية برفقة مندوبية سيدي البشير ومصالح البيطرة والأمن الحضري الأول لأمن ولاية وهران، لسوق الخضر والفواكه المدينة الجديدة. في غياب ممثلي مديرية التجارة.

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة سيق بمعسكر، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء غير صالحة للاستهلاك. وقدرت كمية المحجوزات، بـ05 قناطير و20 كلغ. كما جاءت العملية على إثر عملية تفتيش لمركبة نفعية بحاجز أمني بالمدخل الغربي للمدينة. فبعد قيام عناصر الشرطة، بعملية المراقبة الأمنية و الإدارية للمركبة. تم العثور بالمقاعد الخلفية والصندوق الخلفي للمركبة على اللحوم البيضاء. و التي قدرت إجمالا بـنحو 05 قناطير و 20 كلغ دون مراعاة شروط التخزين والنظافة. وبعد معاينة اللحوم من قبل الطبيب البيطري أكد أنها غير صالحة للإستهلاك البشري نتيجة انعدام شروط النظافة والصحة. ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع المصالح المختصة محليا. وتم إتلافها. فيما تم إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سق، بتقرير إخباري.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على أخبار عاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

كما حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”