وهران.. توقيف شخصين في قضية نصب عن طريق السحر والشعوذة

تمكن عناصر الشرطة للأمن الحضري تروفيل بأمن دائرة عين الترك بولاية وهران، من وضع حد لنشاط شخصين متورطين في قضية النصب والاحتيال عن طريق ممارسة طقوس السحر والشعوذة، وأفعال العرافة والتنبؤ بالغيب لسلب ثروة الغير وعرض مواد مجهولة مضرة بالصحة العمومية.

وأوضح بيان لمصالح الشرطة، أن هذه العملية جاءت بعد المعلومات المحصل عليها من قبل عناصر المصلحة. والتي مفادها قيام المشتبه فيهما باتخاذ أحد المساكن وكرا لممارسة طقوس السحر والشعوذة.

بعد مراقبة وترصد نشاطهما المشبوه واستيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الترك. واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف، تم مداهمة المكان أين كانت النتيجة إيجابية بتوقيف المتورطين .

كما أسفرت العملية عن حجز مجموعة من العقاقير تستخدم في عملية السحر، وخلطات على شكل أدوية ومعدات أخرى تستعمل في السحر والشعوذة، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهما قدما بموجبه أمام العدالة أي صدر في حقهما أمر إيداع.

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