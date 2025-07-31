وهران: حجز أكثر من 1 كلغ كوكايين وتوقيف تاجري مخدرات صلبة

تمكنت عناصر من الشرطة التابعة للأمن الحضري الخارجي للعين البيضاء بولاية وهران من تفكيك شبكة لترويج المخدرات الصلبة تنشط وسط النسيج الحضري.

العملية النوعية التي نُفذت بناء على معلومات دقيقة وردت إلى ذات المصالح مكنت من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في نشاط .إجرامي يتعلق بنقل وتخزين وترويج مادة الكوكايين، حيث تم خلال التدخل الأمني حجز كمية معتبرة. من هذه المادة السامة بلغ وزنها 1 كلغ و60 غ.

وحسب مصادر أمنية، فقد باشرت المصالح المختصة تحرياتها فور تلقيها معلومات حول تحركات أفراد الشبكة الذين كانوا يتخذون. من مساكنهم أوكارا لتخزين وتوزيع المخدرات. وبعد تحديد هويات المشتبه فيهم وأماكن تواجدهم. تم إعداد خطة محكمة بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا أسفرت عن توقيفهم تباعا.

وقد تم إنجاز ملف قضائي ضد الموقوفين قبل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة، حيث صدر في حقهم أمر ايداع رهن الحبس. المؤقت في انتظار استكمال باقي إجراءات التحقيق.