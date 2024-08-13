وهران: حجز 43.5 كلغ كيف معالج قادمة من الحدود الغربية

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بوهران. من الإيقاع بشبكة إجرامية عابرة للحدود تورطت في جناية تهريب المخدرات من نوع راتنج القنب الهندي.

العملية تمت بعد ترصد نشاط أفراد الشبكة وتنقلاتهم عبر الحدود الغربية الجزائرية. وبعد تمديد الاختصاص تم الإطاحة بكامل أفرادها المتكونة من 5 أشخاص من معتادي الإجرام والمطلوبين من طرف العدالة. حيث تم تحرير إجراء قضائي ضد المتورطين سيحالون بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن.