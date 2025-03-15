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وهران.. فتح البلديات بالفترة المسائية

بقلم نادية بن طاهر
وهران.. فتح البلديات بالفترة المسائية
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أعلنت مصالح ولاية وهران، أنه تمّ تمديد فترة عمل مصالح الحالة المدنية بجميع بلديات الولاية لإستخراج شهادة الإقامة، إلى الفترة المسائية بعد الإفطار.

وحسب بيان لمصالح الولاية، تمّ تمديد فترة عمل مصالح الحالة المدنية، من الساعة الثامنة والنصف مساء إلى غاية منتصف الليل.

ويتم فتح مصالح البلديات، خلال جميع أيام الأسبوع بإستثناء يوم الجمعة، إلى غاية عودة الطلبات إلى حجمها الطبيعي. وذلك قصد التكفل بطلبات المواطنين في ظروف جيدة.

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