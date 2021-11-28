وهران: مصرع أربعيني دهسته سيارة بالطريق السريع في أرزيو

تعرض 3 عمال لاصابات متفاوتة بالمنطقة الصناعية لحاسي عامر في وهران بعدما سقط عليهم قضيب حديدي.

الضحايا الثلاث الذين يعملون بشركة سيغما في حاسي عامر تتراوح أعمارهم ما بين 26 و45 سنة تم إسعافهم من طرف عناصر من الحماية المدنية بعد تلقيهم نداء نجدة قبل تحويلهم إلى المستشفى.

تدخلت وحدات الحماية المدنية بسيدي بلعباس صبيحة اليوم الأحد، من أجل حادثي مرور خطيرين، خلّفا قتيلا واحدا وجريحين.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد وقع الحادث الأول، بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت. بإقليم بلدية عين قادة.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة نفعية، خلّف وفاة سائق السيارة في عقده الرابع بعين المكان. كما أصيب مرافقه بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الإستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي على الساعة 3:05 صباحا من أجل حادث مرور خطير.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية عند محور الدوران مدخل بلدية سيدي علي بوسيدي.كما تسبب الحادث في إصابة شخص واحد بجروح خطيرة نقل على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات .