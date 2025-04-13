وهران.. يقتل جاره بسبب أطفال بحي 2000 مسكن

إهتز حي 2000 مسكن اجتماعي بالعين البيضاء بوهران اليوم على وقع جريمة قتل مروعة راح ضحيتها شخص على يد جاره.

وحسب مصادر محلية الضحية والجاني يسكنان بنفس العمارة بحي 2000 سكن اجتماعي بالعين البيضاء. وكانا على خلافات نتيجة مشاكل متكررة سببها أطفال صغار.

وأضافت المصادر ذاتها أن الضحية كان بطريقه لمسكنه العائلي قبل اقدام الجاني علي الاعتداء عليه بواسطة السلاح الابيض بعد دخولهما في مشادات.

أين أقدم الجاني على الاجهاز علي ضحيته بسلاح الابيض علي مستوى الرقبة.

وتم القبض على الجاني مباشرة وبموقع الجريمة من قبل الدرك الوطني بعد محاصرته من قبل القاطنين بالحي المتواجدين بعين المكان .

فيما تم تحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفي المحلي ومصالح الدرك تباشر تحقيقاتها للوقوف علي ملابسات الجريمة.