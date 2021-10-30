وهران .. 5 سنوات سجنا للرئيسين السابقين لبلدية “بئر الجير”

عدّلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران الأحكام الابتدائية الصادرة في حق ستة متهمين، يتقدمهم رئيسا بلدية “بئر الجير” السابقان. والمحاكمان عن مشروع السوق الجوارية لحي “سيدي البشير”، الذي سجلت فيه تلاعبات.

كما خفضت الغرفة الجزائية لولاية وهران عقوبة كل من رئيسي البلدية “ب.ج حنفي” و”ڤ.أمين”. وكذا المقاول “م.بشير” من سبع سنوات سجنا نافذا إلى خمس سنوات سجن نافذا.

وبالنسبة للمتهم “د.بدرعي”، رئيس مصلحة، في وهران عوقب بثلاث سنوات حبسا نافذا بدل الخمس سنوات سجنا نافذا. بالمقابل، ألغت براءة كل من الأمين العام السابق للبلدية “ر.حسين” ولمراقبة المالية “ش.فوزية”. كما أدانتهما مجددا بالأفعال المتابعين بها والحكم عليهما بعامين حبسا نافذا.

وعن القضية المتابعين فيها، فتتعلق بتكوين جماعة أشرار، تبييض وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة. إضافة إلى مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية وتزوير محررات إدارية والمشاركة في تبديد المال العام. بالإضافة إلى جنحة المشاركة في مخالفة الأحكام التنظيمية والتشريعية المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، والتزوير واستعماله. ووعد موظف بمزية غير مستحقة أو عرضها عليه، قبول مزيات غير مستحقة في مجال الصفقات العمومية والثراء غير المشروع.

كما تمت محاكمة متهمي قضية الحال عن مشروع إنجاز سوق جوارية مغطاة في حي “سيدي البشير”. والذي حدثت فيه تلاعبات لتضخيم الظرف المالي الموجه له برفعه من مليارين و 700 مليون إلى خمسة ملايير و500 مليون. كما تم إدراج المشروع في مداولتين بتغيير التسمية ومنحه لمقاول واحد.

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قضاء وهران يؤيد الحكم في قضية سارقة

أصدرت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء وهران، قرارا بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بسنة حبسا نافذا. والصادر في حق متهمة في قضية السرقة، مثبتة بذلك التماس ممثل الحق العام.

متهمة قضية الحال في العشرين من عمرها، جاءت متابعتها قضائيا تبعا لشكوى تلقتها المصالح الأمنية من زوجها وأمه، يتهمانها بالسطو على كمية من المصوغ ومبلغ مالي مستغلة غيابهما عن المسكن في شهر جوان الفارط، لتختفي بعدها لمدة شهرين، بعد ظهورها وعودتها لبيت الزوجية، تم توقيفها وإحالتها على العدالة.

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