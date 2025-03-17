وهران.. 15 سنة سجناً نافذاً لتاجر جملة تورّط بالمضاربة في الموز

أدانت محكمة السانية بولاية وهران، تاجر جملة “ن.ا” بـ 15 سنة سجنا نافذا بعد إحالته على قسم الجنح بموجب إجراءات المثول الفوري بعد متابعته بجنحة المضاربة غير المشروعة.

وكانت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالكرمة في وهران أوقفت المتهم في قضية الحال، بعد تورطه في المضاربة بالموز. إذ حجزت كمية معتبرة من فاكهة الموز قدرت بـ 3718 كيلوغراماً.

وتم إيداع المتهم الحبس بعد إدانته بـ 15 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية تقدر بـ 10 ملايين دينار. مع مصادرة المحجوزات، إضافة إلى منعه من ممارسة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات.