وولفرهامبتون يحدد قيمة آيت نوري

حددت إدارة نادي وولفرهامبتون الانجليزي، قيمة بيع لاعبها الدولي الجزائري، ريان آيت نوري، المطلوب بقوة في كبار أندية “البريميرليغ”.

وارتبط اسم الظهير الأيسر لـ”الخضر” بالعديد من الأندية الانجليزية، بفضل المستويات التي يقدمها هذا الموسم، أبرزها أرسنال وليفربول وتشيلسي، وقطبا مدينة مانشستر.

وكشف الصحفي التركي “Ekrem KONUR” في تغريدة على حسابه الرسمي عبر منصة “إكس”. بأن مسؤولي “الوولفز” متفتحون بخصوص إمكانية بيع آيت نوري.

كما أبرز الصحفي ذاته، بأن إدارة الذئاب، تشترط الحصول على 65 إلى 70 مليون أورو. مقابل التخلي عن مدافع الخضر.

مشيرا في المقابل، إلى أن آيت نوري، يحظى باهتمام من طرف كبار الأندية الانجليزية، الراغبة في ضمه خلال فترة التحويلات الشتوية القادمة.

🚨🆕 #WolverhamptonFC 🇩🇿

Wolverhampton have set a price tag of €65/70 million for left-back Rayan Aït Nouri.

▪️ Premier League giants are monitoring the situation of the Algerian player. pic.twitter.com/PTRgvbZkbH

— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) October 31, 2024