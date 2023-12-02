وولفرهامبتون ينهزم أمام ارسنال في غياب ايت نوري

تعرض فريق وولفرهامبتون إلى خسارة قاسية أمام نادي ارسنال في القمة المثيرة التي جرت ضمن الجولة 14 من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف المباراة كل من نجمي ارسنال ساكا وأوديغارد فيما سجل هدف الوولفر ماتيوس كونها.

وجرت المباراة بملعب “الإمارات” التي شهدت غياب الدولي الجزائري ريان ايت نوري بداعي الإصابة التي تلقاها في إحدى المباريات السابقة.

ويسعى ايت نوري للعودة إلى المنافسة في أقرب وقت ممكن، قصد الالتحاق بكتيبة الناخب الوطني جمال بلماضي التي تنتظرها كأس أمم إفريقيا.

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