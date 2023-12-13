وول ستريت:”عسكريون صهاينة يعترفون بفشل استراتيجيتهم بغزة”

نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن عسكريين صهاينة، قولهم “إن إستراتيجية المعركة التي يخوضونها في غزة ليست الأفضل، ” مضيفين أن “ارتفاع عدد قتلاهم يعود لتغيير التكتيكات في القتال.”

ولفتت “وول ستريت جورنال” إلى أن هناك انتقادات في صفوف الجيش مفادها أن القتال لا يسير على ما يرام.

وأضافت الصحيفة نقلا عن العسكريين الصهاينة:”يتعين علينا القتال بطريقة أكثر أمانا لجنودنا عبر الدبابات والطائرات.”

وللإشارة، شن جيش الاحتلال في اليوم الـ68 من العدوان على غزة غارات على مناطق متفرقة من القطاع، وواصل عملياته البرية في محاور عدة؛ أبرزها: خان يونس وحي الشجاعية، حيث اعترف بمقتل 10 من جنوده، معظمهم ضباط في كمين لكتائب القسام التي أعلنت قصف غرف قيادة ميدانية للاحتلال في المحور الجنوبي لمدينة غزة.