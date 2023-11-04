وول ستريت جورنال: الجنود الصهاينة يُقتلون بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في عملية 2014

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” نقلا عن مسؤولين مطلعين، ان مقاتلو القسام يبدون جهوزية أكثر وقدرات أكبر من التي كانوا عليها في حرب 2014.

وأضاف نفس المصدر، ان الجنود الصهاينة يُقتلون في المعركة بأكثر من ضعف معدل قتلاهم في 2014.

معركة “طوفان الأقصى”.. مقتل 335 ضابطا وجنديا صهيونيا منذ بداية الحرب