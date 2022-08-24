الرقم السري :

138287

مستعجل عل الزواج.. ويناشد بنت الحلال

رجل من غرب البلاد، محترم وسيرته طيبة على كل لسان، اتصل بنا يناشد الحلال. يتمنى أن يعيش تجربة جديدة بعد طلاقه الذي لم يسفر عن أولاد، صاحب العرض يبلغ من العمر 54 عام. موظف مستقر ولديه بيت يريد أن يجد له أميرة يسلمها مفاتيح قلبه وبيته، ويعاشرها بالمعروف. ولا يرجو منها سوى أن تحبه وتصون شرفه. أما عن شروطه فهو يتمنى لأن تكون المرأة التي ستكون شريكة عمره من إحدى ولايات الغرب الجزائري. سنها ما أقل من 45 سنة، يريدها مطلقة أو أرملة بدون أولاد. ولا يهمه إن كانت موظفة أو ماكثة في البيت.

الرقم السري :

138291

زوجة وفية شرط صاحب هذا العرض.. فمن تلبي له الطلب

رجل من ولاية تلمسان، يبلغ من العمر 50 عام، مرّ بتجربة طلاق أوجعته لكنه فوض أمرة للخالق المنان. وعول اليوم أن يقلب صفحة الماضي ويسعى ليجد امرأة صالحة يسكن إليها وتسكن إليه تحت سقف الحلال. هو موظف مستقر ومقتدر ماديي، لديه سكن خاص.

يتمنى في القريب الاقتران إلى جانب امرأة طيبة يحقق معها كل الأحلام، كما لا تهمه ولايتها. سنها لا يتعدى 45 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة، ولا يهم إن كانت عاملة أو بالبيت ماكثة.

الرقم السري :

138292

فرصتك يا حواء.. إن كنت تحلمين بالهناء

في غرب البلاد دائما، ومن ولاية معسكر بالتحديد، نقدم ثاني إعلان معنا لرجل اتصل بنا يتمنى أن يرتبط في الحلال. يبلغ من العمر 40 عام، أعزب يسبق له الزواج، موظف مستقر في مؤسسة عمومية مرموقة. مكنته من تأمين سكن خاص سيكون عشا لتحقيق أحلامه هو ومن سيختارها شريكة لحياته.

ليس هناك من الشروط سوى أن تكون صاحبة النصيب من إحدى ولايات الغرب الجزائري، سنها لا يتجاوز 30 ربيعا. عزباء، لا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، كما يعدها بأن يكون لها نعم السند والمعين إلى يوم الدين.

الرقم السري :

138293

مستعجل على عقد القران.. وبناء الاستقرار

رجل من ولاية مستغانم، صاحب همة، وشخصية قوية، كريم ويحب فعل الخير، يبلغ من العمر 58 سنة. اتصل بنا والأمل يلف قلبه بأنه سيجد من خلال صفحتنا زوجة وقرة عين تحتويه وتنسيه كل آلامه. هو أرمل أب لبنتين، يعمل كأستاذ مكون، ويملك سكن خاصا.

يتوسم خيرا ويأمل أن يعثر على زوجة صالحة لينعم إلى جانبها بالسعادة والاستقرار. كما يريدها أن تكون من غرب البلاد، سنها ما بين 40 و55 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة. ولا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت.

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