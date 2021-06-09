وُجد بها حشرات ورائحة كريهة.. رفض دخول شحنة قمح بميناء عنابة قادمة من كندا

قام الديوان الجزائري المهني للحبوب، بتاريخ 24 ماي 2021، برفض دخول شحنة قمح صلب من ميناء عنابة.وحسب بيان للديوان، يبلغ حجم الشحنة 33 ألف طن ومنشأها كندا.

وتم رفض دخول الشحنة، لعدم مطابقتها للمعايير المتفق عليها مع المورد “ريتشاردسون”. كما قام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة التي كانت تحملها.وحسب ذات البيان، لاحظ أعوان رقابة الديوان، ومفتشية التجارة ومصالح المعهد الوطني لحماية النباتات، عدم مطابقة الحمولة للمعايير المتفق عليها.

وسجل المعنيون، وجود حشرات بها وانبعاث رائحة كريهة منها، جراء دخول الماء إلى جزء من الشحنة خلال رحلتها من بلد المنشأ إلى ميناء عنابة والتي استغرقت 45 يوما.وعلى إثر ذلك، قررت السلطات الرقابية عدم السماح بدخول الحمولة.وقام الديوان بإجراءات الحجز على الباخرة لحين استرداد قيمة الشحنة كما هو معمول به في هكذا حالات.

وذكر الديوان، بأنه ومنذ تاريخ نوفمبر 2020 إلى اليوم، استقبل الديوان الجزائري المهني للحبوب 184 باخرة محملة بالقمح والشعير.منها باخرتان اثنتان رفض استلام شحنتهما كليا وباخرتان اثنتان رفض استلام جزء من حمولتهما واسترد الديوان مستحقاته كاملة في الحالات الأربع.

وطمأن الديوان المستهلك الجزائري على أنه حريص كل الحرص على مطابقة الشحنات المستوردة للشروط والمقاييس الصحية المعمول بها.وذلك رفقة مديريات التجارة، المعهد الوطني لحماية النباتات، ومصالح الدرك، وكل المصالح المختصة من جمارك ومصالح وزارتي الفلاحة والتجارة.