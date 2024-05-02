وُجد مُكبلا.. توقيف 3 مشتبه فيهم بقتل شخص بمنزله وسرقته بالوادي

أعلنت نيابة الجمهورية لدى محكمة الوادي، عن تفاصيل وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي.

وجاء في البيان، أنه و في صباح يوم 2024/04/30 تلقت مصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية الوادي، بلاغا عن وفاة مشكوك فيها لأحد الأشخاص داخل مسكن بحي السعادة بلدية الوادي.

وعلى الفور تم إخطار وكيل الجمهورية بالواقعة وانتقل رفقة مصالح الأمن والطبيب الشرعي إلى هذا المسكن.

وتبين من المعاينات الأولية وجود جثة لشخص بالغ من جنس ذكر كان مكبل الرجلين واحدى اليدين.

وعليه أمر وكيل الجمهورية بتشريح الجثة لتحديد أسباب الوفاة وفتح تحقيق ابتدائي معمق في الوقائع.

وباستعمال الوسائل العلمية والتقنية تم تحديد هوية ثلاثة (03) مشتبه فيهم.

وبعد إصدار الإذن بتمديد الإختصاص والتفتيش المصالح الضبطية القضائية بأمن ولاية الوادي تم توقيف أثنين منهم بولاية سوق أهراس ومشتبه فيه بولاية ورقلة.

كما تم إسترجاع مركبة تم سرقتها من الضحية بعد التنسيق بين مختلف المصالح الأمنية ونيابات الجمهورية.

هذا وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة فور إنتهاء التحقيق الإبتدائي، حسب ذات البيان.