وْصف بالخطير جدا..اليابان تحذّر مواطنيها من اقتراب إعصار “نانمادول”

حذّرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم السبت، السكان من مخاطر غير مسبوقة لإعصار صنفته”خطير جدّا” يتّجه نحو جزيرة كيوشو الجنوبية.

ودعت الوكالة السكان إلى الاحتماء قبل وصول هذا الإعصار الذي يسمى “نانمادول”، والذي يؤدي إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 270 كلم في الساعة.

وتم تصنيفه على أنه عاصفة عنيفة ، وهو أعلى مستوى على مقياس الهيئة.

واضاف ذات المصدر، انه بعد الظهر بدأ يقترب من جزيرة مينامي دايتو النائية، الواقعة على بعد 400 كلم شرق جزيرة أوكيناوا.

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كما يتوقع بأن تقترب العاصفة أو تصل إلى البر، الأحد في منطقة “كاغوشيما” في جنوب “كيوشو”، لتتّجه شمالا في اليوم التالي قبل تحرّكها باتّجاه جزيرة اليابان الرئيسية.

وقال رئيس وحدة توقعات الطقس في وكالة الأرصاد الجوية اليابانية ريوتا كورورا للصحافيين، ان هناك مخاطر من عواصف غير مسبوقة وأمواج عاتية وأمطار قياسية.

لذلك يجب توخي الحذر الى اقصى حد، كما يجب على السكان إخلاء منازلهم قبل وصول العاصفة يضيف نفس المتحدث.

وتابع ذات المتحدث أن الرياح ستكون شديدة للغاية إلى حد أن بعض المنازل ستنهار، محذرا من فيضانات وانهيارات أرضية.

هذا وصدر “أمر” بالإخلاء، وهو المستوى الثاني ضمن مقياس من خمس درجاتلـ330 ألف شخص يقطنون كاغوشيما، بينما حضت السلطات السكان على الانتقال إلى مراكز الإيواء أو سكن بديل قبل إصدار دعوة من أعلى مستوى.